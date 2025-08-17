Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене отметил, что новая администрация США "продемонстрировала политическую мудрость и возобновила диалог с Москвой на самом высоком уровне"

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал несостоятельными утверждения ряда западных СМИ о международной изоляции России.

"Некоторые западные СМИ утверждают, что саммит на Аляске прорвал "международную изоляцию России". Вздор. Россия никогда не была изолирована", - написал он в своем телеграм-канале. "Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, "Большой семерки" и нескольких других государств", - продолжал дипломат. Он подчеркнул, что указанные страны составляют глобальное меньшинство, "около 12% населения мира" и потому, "по определению, не могли изолировать Россию".

Комментируя итоги прошедшего ранее российско-американского саммита на Аляске, Ульянов отметил, что новая администрация США "продемонстрировала политическую мудрость и возобновила диалог с Россией на самом высоком уровне". Он также предположил, что некоторые другие западные страны, придерживавшиеся недружественного курса в отношении РФ, также могут скоро попытаться последовать примеру США.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.