Константин Мазуревский подчеркнул высокий уровень сотрудничества с избирательным судом Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России пригласила боливийских коллег присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу в сентябре 2026 года. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК Константин Мазуревский.

"У нас была двухсторонняя встреча с председателем Высшего избирательного суда. Пользуясь случаем, мы передали приглашение председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой нашим боливийским коллегам принять участие в наблюдении за предстоящими в сентябре 2026 года выборами депутатов Государственной Думы", - сказал он.

Он отметил, что между ЦИК РФ и Высшим избирательным судом Боливии сложилось эффективное сотрудничество. "У нас есть двусторонний протокол о сотрудничестве 2009 года в избирательной сфере, и представители Боливии приезжают к нам наблюдать, как правило, на выборы федерального уровня, и, соответственно, на выборы, которые проходят в Боливии, приезжают постоянно представители нашей избирательной системы", - отметил он.

Представители ЦИК РФ прибыли в Боливию для наблюдения на президентских и парламентских выборах, которые прошли в стране в воскресенье.