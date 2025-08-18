Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по мнению губернатора Херсонской области, стала сигналом всему миру, что Москва остается ключевым геополитическим игроком

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Решения по украинскому вопросу принимаются с учетом интересов России, и киевским властям придется это признать. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Договоренность возможна только тогда, когда Киев откажется от иллюзий и признает реальность: все решения принимаются с учетом интересов России. Вашингтон может позвать кого угодно и сколько угодно, но без учета наших интересов никакого мира не будет", - сказал он, комментируя анонсированную на 18 августа встречу Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа, по мнению Сальдо, стала сигналом всему миру, что Россия остается ключевым геополитическим игроком.

"Сам факт диалога - дипломатическая победа. Это говорит о том, что ни военными угрозами, ни санкциями нашу страну сломать не удалось, а значит, у России есть пространство для укрепления своих позиций", - подчеркнул он.

Что касается встречи Трампа и Зеленского, губернатор выразил надежду, что американскому лидеру удастся "перехватить у европейских и американских неоконов управление марионеткой-Зеленским и принудить его пойти на мир".

"Если же нет - Россия своего так или иначе добьется", - добавил Сальдо.