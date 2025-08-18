По мнению политика, участие в диалоге с президентом США позволит им делать заявления в СМИ о своем участии в обсуждении мирного соглашения, показывая значимость на международной арене

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лидеры стран Европы и Еврокомиссии "напросились" на участие в переговорном процессе в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с целью сохранения своего политического статуса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Лидеры стран Европы и ЕС напросились на визит в Белый дом, потому что понимают, что без них вершится судьба мира, а они остаются на обочине истории, и, естественно, граждане этих государств будут понимать, что все эти годы экономика у них разрушалась, уровень жизни падал, потому что миллиарды долларов отправлялись на Украину и разворовывались. И, как следствие, люди сегодня находятся в таком, мягко говоря, стрессовом состоянии. Поэтому если они не присоединятся и не будут уговаривать Трампа взять их подмастерьями данной программы, то их судьба как политиков будет сочтена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участие в диалоге с Трампом позволит лидерам европейских стран делать громкие заявления в СМИ о своем участии в обсуждении мирного соглашения, показывая свою значимость на международной арене.

18 августа Трамп примет в Вашингтоне Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.