Россия не готова будет уступить территории до Днепра, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Буферная зона в случае мирного соглашения между РФ и Украиной должна доходить до реки Днепр для обеспечения безопасности жителей России, при этом российская сторона не готова будет отказаться от территорий, которые уже вошли в ее состав. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Тема якобы возможного "компромисса" или "обмена" территориями стала вбрасываться в западных СМИ после встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. 18 августа в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с Зеленским, а после состоится многосторонняя встреча президента США и европейских лидеров.

"Учитывая, что мы планировали проведение денацификации и демилитаризации всей Украины, с учетом переговорного процесса, того, что США гарантируют безопасность России в рамках будущего подписания соглашения, то нам необходимо отстаивать интересы по так называемой безопасной зоне - это территория по Днепр, чтобы наша страна, наши граждане жили в безопасности. Россия не готова будет уступить территории до Днепра, мы говорим о безопасности нашего государства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках договора о безопасности, США и те, кто присоединится к этому процессу, должны будут гарантировать, что на всей территории Украины, в том числе с другой стороны Днепра, включая Львовскую и Ивано-Франковскую области, не будет процветать неонацизм. "И, в принципе, статус данной территории будет нейтральным", - уточнил депутат ГД, исключив возможность присутствия подразделений НАТО на территории Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.