Путин призвал тиражировать механизм "одного окна" для помощи бойцам СВО

Такие пилотные программы действуют уже в 11 регионах, указал президент

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Необходимо совершенствовать и тиражировать механизм "одного окна" для подачи заявлений в МФЦ на получение выплат и льгот для бойцов СВО и членов их семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

Глава региона во время общения с президентом в Кремле упомянул о героях спецоперации.

"Про СВО вспомнили. С ребятами работаете, с их семьями, помогаете им?" - отреагировал глава государства. Слюсарь ответил, что помощь участникам СВО и членам их семей - один из главных приоритетов. В области, помимо федеральных, действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки, но нужно дальше работать над их расширением, отметил он.

"Но [важно] еще и упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются", - добавил врио губернатора. "Теряются", - заметил на это Путин.

"Поэтому в Ростове впервые прошел "пилот" так называемого одного окна. Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, <…> подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами", - пояснил Слюсарь.

"Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать", - указал Путин. "Да, - подтвердил глава региона. - В 11 регионах уже эти "пилоты" идут после Ростова". Он также отметил, что со временем нужно будет сделать такой же реабилитационный центр для героев СВО, как в Москве.