МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Отдельные доплаты или льготы для выпускников медицинских вузов необходимо установить в случае введения обязательной отработки в государственных медучреждениях по окончании обучения. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Сначала нужно повысить зарплаты врачам до обещанного майскими указами уровня, то есть до 200% от средней зарплаты по региону, а потом вводить отработки. При этом, убежден, за это выпускникам вузов нужно доплачивать отдельно, либо предоставлять какие-то льготы. Иначе молодежь просто не пойдет учиться на врача или будет выбирать только коммерческие вузы", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, введение обязательной отработки в государственных медучреждениях для выпускников вузов не решит проблему нехватки медицинских работников. "Такие предложения появляются в отрыве от решений по повышению доходов и статуса медработников и в условиях, когда престиж профессии снижается", - отметил депутат.