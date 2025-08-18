Его также освободили от должности посла России в Австрии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Любинского от должности посла в Австрии и назначил заместителем министра иностранных дел России. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике, - говорится в документах. - Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации".

Указ о назначении вступил в силу с 18 августа.

Ранее Михаил Богданов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России. Как сообщил источник ТАСС, его уход был связан только с личными обстоятельствами, он написал заявление по собственному желанию.

Любинский родился в 1967 году, поступил на дипломатическую службу в 1989 году. До 1996 года работал в центральном аппарате МИД РФ, затем в 1996-2000 годах был советником посольства РФ в ФРГ. С 2000 по 2005 год занимал должность заместителя директора департамента МИД, курировал российско-германские отношения.

С 2005 по 2008 год Любинский был советником-посланником посольства РФ в Австрии, а в 2008-2010 годах - заместителем директора третьего европейского департамента МИД России, пока в 2010 году не стал директором этого департамента. В 2015 году дипломат был назначен послом РФ в Австрии. Любинский владеет немецким и английским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.