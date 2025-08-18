Посол РФ в Венгрии заявил, что Москва не вмешивается в дела других стран

Депутат Европарламента Петер Мадьяр ранее обвинил Россию в попытках оказать давление на венгерских избирателей в преддверии парламентских выборов

БУДАПЕШТ, 18 августа. /ТАСС/. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и призывает всех придерживаться такой же линии. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, отвечая на утверждения лидера венгерской оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петера Мадьяра о якобы российском вмешательстве во внутренние дела его страны.

В конце минувшей недели депутат Европарламента Мадьяр, возглавляющий партию "Уважение и свобода", больше известную как "Тиса", обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и попытках оказать давление на венгерских избирателей в преддверии парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года. Поводом для этого послужило распространенное 12 августа сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России о том, что Брюссель и Киев намерены сместить премьер-министра Виктора Орбана и привести к власти Мадьяра, на поддержку которого "уже мобилизованы значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы". Лидер партии "Тиса" опубликовал в соцсетях обращение к российскому послу с просьбой дать пояснения по этому поводу. Открытое письмо Мадьяра появилось во всех венгерских СМИ.

В ответном послании, которое посольство также открыто опубликовало в соцсетях на русском и венгерском языках, Станиславов назвал обвинения в адрес России "необоснованными".

"Ответственно заявляю, что наша страна не вмешивается во внутренние дела других государств и призывает всех придерживаться аналогичной линии", - написал посол.

Он считает, что сообщение пресс-бюро СВР "говорит само за себя и дополнительных комментариев не требует".

"На мой взгляд, его содержание предельно ясно и понятно всем", - отметил дипломат. Он обратил внимание Мадьяра, что согласно этому документу "руководство Еврокомиссии изучает сценарии "смены режима в Будапеште", а власти в Киеве активно включились в кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии".

"С учетом содержащегося в Вашем письме заявления о том, что "никаким внешним силам, будь то союзникам, противникам или иным" акторам, не позволено определять политическое будущее страны и влиять на исход предстоящих выборов, исхожу из того, что аналогичные письма направлены Вами руководству Еврокомиссии и киевским властям. Отмечаю также, что никаких опровержений в отношении содержания сообщения пресс-службы СВР с их стороны не последовало", - написал Станиславов.

Мнение МИД Венгрии

Отвечал на вопросы по поводу сообщения пресс-бюро СВР и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Выступая в программе "Час борцов" на YouTube, он подтвердил, что лидеры Евросоюза, как и нынешнее руководство Украины, добиваются смены правительства в Венгрии и открыто поддерживают политическую оппозицию в стране, надеясь на ее победу на выборах в 2026 году. Лидеры ЕС заинтересованы в том, чтобы в Венгрии появилось "правительство, которое будет обслуживать их интересы", сказал глава МИД.

По его словам, заодно с Брюсселем действует и Киев.

"Сегодня одним из важнейших направлений украинской внешней политики является победа партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии в следующем году. Основные усилия Киева направлены, в частности, на то, чтобы Виктор Орбан не остался на посту премьер-министра", - пояснил Сийярто. В Киеве рассчитывают, что если к власти в Венгрии придет послушное Брюсселю марионеточное правительство, то оно немедленно согласится на прием Украины в ЕС и оказание ей военной помощи, в том числе поставки вооружений.

В то же время Сийярто заявил, что не обнаружил в сообщении пресс-бюро СВР "ничего нового". Он напомнил, что лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер открыто говорил о намерении добиваться смены правительства в Венгрии.

"Брюссель хочет сменить венгерское правительство, это может увидеть любой, даже тот, кто не занимается политикой", - подчеркнул министр.

Еще 29 октября 2024 года Орбан заявил, что в Брюсселе созрел заговор против Венгрии, а главные заговорщики - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Вебер.

"Они признали, что их цель - заменить венгерское правительство новым "правительством яволь" (Jawohl (нем.) - Есть! Так точно! - прим. ТАСС), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!" - предупредил Орбан.

Впоследствии правительство Венгрии неоднократно сообщало о стремлении руководства ЕС привести к власти в стране Мадьяра, который пользуется покровительством Вебера и фон дер Ляйен. Будапешт отмечал, что Брюссель намерен оказывать финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды и НПО, как это делали США при администрации Джо Байдена.