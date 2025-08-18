По оценке декана факультета международных отношений МГИМО, России "удалось побудить американцев принять ее темп ведения дипломатической работы"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в случае отказа Украины и ее европейских союзников от принципов мирного урегулирования, согласованных с РФ, оставит их без поддержки. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Результаты саммита в Анкоридже вызывают умеренный оптимизм. Российской делегации удалось добиться главного - Соединенные Штаты теперь выступают в поддержку российской инициативы о глубоком регулировании украинского кризиса и сопряженных с ним вопросов, а не за достижение временного перемирия, которое Трамп видел как наиболее предпочтительный способ завершения этого кризиса, имея в виду, по сути, его приостановку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно этим путем "Трамп, по его собственному мнению, добивался разрешения кризисных ситуаций в отношениях между Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, Ираном и Израилем и в других эпизодах, которые он приписывает себе как дипломатические победы, складывая их в копилку возможной Нобелевской премии мира".

По оценке Сушенцова, "России удалось побудить американцев принять ее темп ведения дипломатической работы и политического процесса".

"Российская делегация проделала очень убедительную дипломатическую работу по подготовке этого саммита и убедила американскую сторону в том, что достижение перемирия только отложит на будущее эти крупные проблемы, создаст постоянно пульсирующую точку напряжения, которая будет приводить к срыву любой возможный прогресс в российско-американских отношениях, и справедливо указала на то, что виновны в нынешнем положении дел предыдущая американская администрация и европейцы, которые поставили своей целью саботировать любое российско-американское сближение", - пояснил он.

Возвращение к встречам в верхах

Сушенцов напомнил, что "накануне саммита американцы спекулировали, в том числе устами своих наиболее высокопоставленных представителей, что в Анкоридже можно будет договориться об обмене территориями, о немедленном прекращении огня: президент Трамп даже в несколько ультимативном ключе высказывался, что он будет крайне недоволен, если не удастся добиться урегулирования".

"Но в итоге американцы назвали саммит крайне продуктивным. Все отмечали особый теплый характер взаимодействия между сторонами. В совокупности все это может нас побудить думать о том, что возрождается культура встреч в верхах, которые мы хорошо знаем по истории советско-американского взаимодействия 1980-х годов", - добавил американист.

В советско-американских отношениях, по его словам, "далеко не каждый саммит носил прорывной характер, но все они служили подготовкой к чему-то более существенному, что достигалось на будущих встречах".

"Особая атмосфера этих встреч, взаимное доверие, которое формировалось у сторон, служило тому, что в результате этого политического взаимодействия постепенно завершалась холодная война", - считает Сушенцов.

"Другое дело, что в ту эпоху у этого процесса не было оппонентов. Европа также была крайне заинтересована в ослаблении напряженности и конфронтации, в снижении своих оборонных расходов, в получении того, что впоследствии назвали "дивидендом мира". Сейчас же у наметившегося российско-американского сближения есть множество оппонентов, и из них наиболее ретивые сидят в европейских столицах и в Киеве", - указал аналитик.

Трамп готов "умыть руки" в случае отказа Киева от мира

Комментируя итоги саммита на Аляске, Трамп отметил, что Владимир Зеленский может отказаться поддержать процесс глубокого регулирования, потому что бывший президент США Джо Байден и страны Европы "очень хорошо оснастили Украину оружием и деньгами, и она может оказаться более субъектной, чем США хотели бы, и тогда в Соединенные Штаты "умоют руки", отметил Сушенцов.

"Все это делает ситуацию крайне рискованной для сторонников продолжения военного сценария", - считает американист.

"Сейчас со стороны европейцев было бы ошибкой торпедировать процесс урегулирования, поскольку он позволит американцам выйти из этого процесса, обвинив европейцев и Киев в его срыве, оставив тех один на один с Россией", - заключил собеседник агентства.

Саммит РФ и США и совещание с Киевом и Европой

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Ожидается, что 18 августа Трамп примет Зеленского в Белом доме. Вместе с ним на встречу отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб. О своих планах принять участие во встрече сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.