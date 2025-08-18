Процесс будет сопровождаться сокращением числа министерств, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Структура правительства Самарской области будет изменена, при этом станет меньше министерств. Процесс будет сопровождаться технической отставкой правительства, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании кабмина.

"Поручил подготовить обновленную структуру правительства, она будет более компактной. Часть министерств станут функциональными единицами укрупненных министерств, в том числе в сфере науки. Мы не обнуляем, наоборот, мы трансформируем эти усилия в составе другого ведомства. <…> Прошу в сентябре утвердить окончательную структуру. Будут серьезные изменения в количестве вице-губернаторов, их будет меньше", - сказал Федорищев.

Губернатор добавил, что изменения коснутся министерств из разных направлений деятельности. При этом они не приведут к высвобождению специалистов.

Федорищев пояснил, что для принятия решения депутатам губернской думы потребуется внести изменения в Устав региона. Реструктуризация правительства будет сопровождаться его технической отставкой. "Это не отставка по итогам плохой работы, это следующий шаг в укрепление нашего управленческого контура", - отметил губернатор.

В структуре правительства Самарской области 5 вице-губернаторов и 23 министерства. К примеру, министерство науки и высшего образования создано в результате реорганизации профильного департамента в 2024 году. Далее в структуре правительства появились министерства градостроительной политики и внутренней политики.