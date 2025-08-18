Захарова: Лондон не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине

Великобритания делает все возможное для затягивания кровопролития, подчеркнула официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании не заинтересовано в урегулировании ситуации на Украине, а наоборот, делает все возможное для затягивания кровопролития. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Эти воинственные тирады, де-факто являющиеся циничным подстрекательством к продолжению боевых действий, лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают все возможное для затягивания кровопролития, - указала дипломат, комментируя заявления Лондона о возможности размещения на Украине западного военного контингента. - Своей политикой англичане попросту не оставляют Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путем, по привычке надменно и самоуверенно продлевают страдания украинского народа".

Россия призывает власти Великобритании отказаться от действий, подрывающих работу РФ и США по урегулированию украинского конфликта.

"На фоне продемонстрированного руководством России и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему в том числе искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - указала дипломат.

"В связи с этим призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и по крайней мере не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков", - добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении", - указала Захарова.