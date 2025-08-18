Постпредство РФ надеется, что встреча Трампа и Зеленского продолжит курс на мир

И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский надеется, что украинское руководство "подумает о своем народе, который не хочет воевать и готов к справедливому и прочному миру"

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Россия надеется, что сегодняшние переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами продолжат курс на достижение долгосрочного и прочного мира на Украине, заданный на саммите в Аляске. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Все надеются, что эта встреча пойдет в том же ключе, что и встреча с Россией, которая, как признал сам президент Трамп, открыла возможность для долгого и прочного мира. И мы очень приветствуем такой сценарий", - сказал Полянский.

Он также выразил надежду, что "украинское руководство, вместо того чтобы думать о спасении собственной шкуры, подумает о своем народе, который не хочет воевать и готов к справедливому и прочному миру". Полянский добавил, что именно такого мира Россия "пытается достичь в Украине уже много-много лет".