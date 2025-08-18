И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что "ядро гнусной политики на Украине" становится все более очевидным

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Западные страны с все большей неохотой созывают заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской тематике, так как "гнусная политика" Киева становится все более очевидной, заявил журналистам в ответ на вопрос ТАСС исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы никогда не выступаем против обсуждения Украины, всегда открыты к этому, - ответил он на вопрос о перспективах созыва заседания СБ ООН по украинской тематике в августе. - Вместе с тем у нас складывается впечатление, что нашим западным коллегам становится все сложнее созывать подобные заседания, так как ядро гнусной политики на Украине становится все более и более очевидным".

Полянский также указал, что последнее слово в вопросе проведения заседаний остается за председателем Совбеза. В августе функции председателя СБ ООН исполняет Панама.