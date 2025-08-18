Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил о различии в миротворческих принципах США и ЕС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Переговоры американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами показали четкие различия в позициях США и Европы по урегулированию на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Трамп и на встрече открытой с Зеленским, и явно во время закрытой встречи с Зеленским, и с европейскими лидерами начал встречу словами о том, что в режиме прекращения огня для урегулирования необходимости нет. Тем не менее сбить сценарий, который был написан, наверное, для европейских лидеров на эту встречу, уже не получалось, поэтому они пошли по протоптанной дорожке - запустили уже знакомую шарманку, говорили: "Только режим прекращения огня, и дайте нам гарантии, но только не европейские, а американские", - сказал дипломат в эфире "Соловьев Live".

Мирошник отметил кардинальное расхождение в этих заявлениях. "В ходе вот этих заявлений достаточно четко вырисовывается разница подходов", - подчеркнул он.

Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским, а также принимает лидеров европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое больше число лидеров европейских стран впервые в своей истории.