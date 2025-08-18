Помощник российского лидера также предложил изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон для участия в прямых переговорах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень. Об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сказал он.

С мая 2025 года между делегациями России и Украины прошло три раунда прямых переговоров. По сути возобновился диалог, прерванный в 2022 году по инициативе Киева с подачи Запада. Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В Кремле подчеркивали, что по "табели о рангах" должность Мединского даже выше министерской.

Делегацию Украины возглавляет Рустем Умеров - с 18 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а до этого министр обороны.