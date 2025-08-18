По словам сенатора, атмосфера саммита президентов России и США на Аляске должна получить продолжение в виде практических итого

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия вправе ждать конкретных результатов от встреч в Вашингтоне президента США Дональда Трампа с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским, однако надежды на то, что европейское сообщество "успокоится", невелики. Об этом заявил "Известиям" председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Мы вправе ждать этих результатов от предстоящих встреч в Вашингтоне. Хотя надежды на то, что европейское сообщество и лидеры типа [канцлера ФРГ] Фридриха Мерца успокоятся, прямо скажем, малы", - приводит его слова газета.

По его словам, атмосфера саммита президентов России и США на Аляске должна получить продолжение в виде практических итогов.

Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским, а также принимает лидеров европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое больше число лидеров европейских стран впервые в своей истории.