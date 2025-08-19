Режим Владимира Зеленского, по словам советника главы Крыма, намерен сорвать переговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Попыткой организации теракта на Крымском мосту в период мирных переговоров Украина пытается вывести президента России Владимира Путина из себя. На это киевский режим толкают страны коллективного Запада, ключевым образом Великобритания, Германия и Франция, считает советник главы Республики Крым Ренат Карчаа.

"Сейчас неудавшейся попыткой теракта на Крымском мосту режим [Владимира] Зеленского пытается вывести Владимира Путина из равновесия и сорвать мирные переговоры, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону в бескомпромиссности и недоговороспособности. А это, в свою очередь, может стать в последующем поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны США", - сказал Карчаа ТАСС, отметив, что переговоры по Украине сейчас находятся "в активной фазе: определенные результаты достигнуты на переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле, прошла успешная встреча президентов РФ и США на Аляске, а теперь дело идет к трехсторонним переговорам".

В понедельник ФСБ России сообщила о предотвращенной попытке украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Машина пересекла грузино-российскую границу в Северной Осетии. На автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край. Там машину планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать втемную.