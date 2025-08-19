Косачев: Брюссель и Киев не могут "лаять на Россию из-за американской спины"

У нынешнего президента США есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников, указал сенатор

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Брюссель и Киев теперь не могут "лаять на Россию из-за американской спины", поскольку времена изменились. Такое мнение выразил заместитель председателя СФ Константин Косачев, комментируя встречу Владимира Зеленского и представителей ЕС с президентом США Дональдом Трампом.

"Даже интересно становится - а сколько раз в ходе вчерашней встречи в Белом доме европейская "группа поддержки Украины" озвучила пресловутые обамовское "разорвать экономику России в клочья" и байденовское "нанести стратегическое поражение России"? <...> Мой ответ: скорее всего, ни разу. Времена поменялись, лаять на Россию из-за американской спины уже не приходится ни Киеву, ни Брюсселю. Россия выстояла", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, у нынешнего президента США есть все возможности дистанцироваться от ошибок предшественников.

"Упустили такие возможности нынешние евросоюзовские и натовские лидеры, несмотря на явную ошибочность и порочность прежних стратегий НАТО и ЕС на российском направлении. <...> Потому они и оказались на скамейке запасных. Надеюсь, доживем и до того времени, когда их спишут в утиль за служебное несоответствие и за ненадобностью", - добавил сенатор.

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить. В то же время никаких конкретных заявлений не было.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.