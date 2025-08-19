Если финский президент решил действовать как в 1944-м, то он должен выступать против нацистсткого киевского режима, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Финляндии Александера Стубба о схожести нынешней ситуации на Украине с положением Финляндии в 1944 году, назвала это заявление "адом", Хельсинки должен выступать против нацистского режима на Украине так же, как он отказался от сотрудничества с Гитлером и нацистами и вступил в войну на стороне СССР.

"Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики? Если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим", - написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что с 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы Финляндия находилась в вооруженном конфликте с СССР и играла важную роль опоры для немецкой группы "Север" в период блокады Ленинграда. В результате Московского перемирия в 1944 году Хельсинки отрекся от нацистов и вступил в войну на стороне Советского союза.

"Историки уверены, у Финляндии не было выбора. Победоносная Красная Армия начинала сметать рейх и его союзников по всей линии фронта, хитрые финны решили заключить с СССР сепаратный мир, чтобы не оказаться побежденной страной по итогам Второй мировой", - указала Захарова.