Это плодотворная почва для западных НКО и тех, кто пытается поставить на место президента Александара Вучича подконтрольную марионетку, указал политик

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Беспорядки, прошедшие в Белграде минувшей ночью, обусловлены в том числе отсутствием четкой и жесткой позиции властей Сербии в отношении стран Европы, которые пытаются добиться от них поддержки антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В Белграде в ночь на вторник собрались около 2,3-2,4 тыс. протестующих, которые атаковали полицию, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а также подожгли и разгромили помещения Сербской прогрессивной партии. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что массовые беспорядки и нападения на здания в Белграде являются частью "попытки цветной революции, организованной и оплаченной извне".

"На Сербию идет постоянное давление и, естественно, из-за того, что нет жесткой, четкой политики правительства Сербии - это плодотворная почва для западных НКО, для тех, кто сегодня пытается поставить на место Вучича подконтрольную им марионетку, для того, чтобы Сербия была в составе тех стран, которые будут помогать Украине в боевых действиях и выполнять все антироссийские санкции", - сказал собеседник агентства.