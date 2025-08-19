Он направлен на "уточнение полномочий фракции политической партии в Госдуме", отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о праве думских фракций принимать решение об исключении депутата из своего состава. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 закона "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ", согласно которым фракция политической партии вправе принимать решение об исключении депутата из своего состава в порядке, установленном регламентом Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, в ряде случаев фракции в Госдуме принимали решения об исключении депутатов, прекративших членство в политической партии. "При этом порядок исключения депутата Госдумы из фракции законодательно не установлен", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что согласно действующему законодательству депутат Госдумы, избранный в составе списка кандидатов политической партии и вступивший в политическую партию, входит в соответствующую фракцию и не вправе выйти из нее по собственной инициативе.

По словам Нилова, законопроект направлен на "уточнение полномочий фракции политической партии в Госдуме".