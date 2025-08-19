Лавров напомнил Стуббу о вошедшей в НАТО Финляндии, которая считает РФ врагом

Руководители Финляндии подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Законодательно закрепленный статус постоянного нейтралитета и многократные уверения в дружбе и добрососедстве не стали для Финляндии препятствием к вступлению в НАТО, которая считает Россию врагом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто - ни Советский Союз, ни Финляндия - никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны, - отметил он. - Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру (НАТО - прим. ТАСС), которая считает Россию врагом".