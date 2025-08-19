Не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили, что отмена санкций может сыграть негативную роль, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия и США в ходе саммита на Аляске не обсуждали вопрос отмены санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль, - сказал министр. - Потому что это опять может вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что теперь мы преодолеем все проблемы, вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг".