Под публикацией он задал вопрос: "Какое фото лучше?"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в своем блоге в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) рисунок встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в стиле мультсериале "Симпсоны" и реальное фото встречи.

Под публикацией он задал вопрос: "Какое фото лучше?".

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.