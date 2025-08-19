Лавров 20 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Иордании

Как отметили в МИД РФ, в ходе переговоров "планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 августа проведет переговоры в Москве с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"20 августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом ас-Сафади, который посетит Россию с рабочим визитом", - указали в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, в ходе переговоров "планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений", особое внимание будет уделено "практическим вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества путем более полного задействования имеющегося в этих сферах потенциала".

"Министры обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на необходимость урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в строгом соответствии с принципами Устава ООН и решениями ее Совета Безопасности", - добавили в МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что предстоящий визит ас-Сафади в Россию "послужит дальнейшему укреплению разнопланового партнерства России и Иордании, будет способствовать активизации совместных усилий в интересах обеспечения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке".