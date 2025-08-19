Киев передал 19 тел, сообщил помощник президента РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия в соответствии со cтамбульскими договоренностями передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, Киев передал 19 тел.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

"По cтамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1 000 тел солдат ВСУ. Нам отдали - 19. Так же, как месяц назад ", - написал он.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.