Ветеран СВО стал исполняющим обязанности вице-губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Участник специальной военной операции Максим Ковалев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.

"Сегодня на заседании правительства Севастополя представил нового исполняющего обязанности заместителя губернатора, который будет отвечать за сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологии. Им стал Максим Владимирович Ковалев - севастополец, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что Ковалев - полковник полиции, он долгое время служил в органах правопорядка, был командиром отряда "Беркут-С" главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю. С первых дней специальной военной операции он выполнял боевые задачи.

"В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь. <…> Поручил Максиму Владимировичу навести порядок в актуальных бытовых вопросах, которые волнуют жителей города: чистота в городе, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство, вывоз мусора, координация всех коммунальных служб. Понятно, что задач перед Максимом Владимировичем стоит очень много, но управленческий опыт у него очень богатый, а участие в СВО, как он сам говорил мне, научило его работать в условиях повышенной ответственности. Уверен, он справится с поставленными задачами", - добавил губернатор.