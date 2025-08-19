Помощник президента РФ отметил, что "слово Ukraine поместилось только на левой - западной части карты"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Киевом Владимир Мединский, комментируя фото президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, обратил внимание на то, что слово Украина поместилось только на западной части карты.

"Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой - западной части карты", - написал он в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что на фото видны портреты президентов США Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. Мединский отметил, что исторически всех троих объединяет определенная роль России в судьбе США.

"1780. Декларация Екатерины II о вооруженном нейтралитете, обращенная к дворам Лондона, Версаля и Мадрида. Росчерком пера императрица, без ведома которой "ни одна пушка не смела выстрелить в Европе", избавила новорожденные Соединенные Штаты от английской морской блокады", - отметил помощник президента.

Кроме того, в 1863 году две русских военных эскадры были отправлены Александром II охранять Атлантическое и Тихоокеанское побережье США. Эскадра адмирала Степана Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, эскадра адмирала Андрея Попова в Сан-Франциско.

"Это называлось "демонстрацией флага": готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский", - подчеркнул руководитель РВИО.