Глава департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко напомнил, что Россию и страны Юга Африки "связывают давние узы дружбы и партнерства"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. РФ намерена вывести отношения со странами Сообщества развития Юга Африки (САДК) на новый уровень и поддерживает их стремление к индустриализации. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, выступая в "Иностранке" на праздновании годовщины со дня основания объединения.

"После прорывных саммитов "Россия - Африка" наши отношения развиваются по восходящей. Важная составляющая этого сотрудничества: расширение и углубление взаимодействия с интеграционными объединениями континента, - сказала дипломат. - И это стремление в полной мере относится к продвижению нашего диалога с САДК".

Довгаленко подчеркнула, что Россия поддерживает намерения объединения по "повышению темпов индустриализации, преобразованию сельскохозяйственного сектора и переходу к надежному электроснабжению". "Рассчитываем на полное взаимодействие для вывода наших отношений с сообществом на качественно новый уровень", - добавила директор департамента.

Она напомнил, что Россию и страны Юга Африки "связывают давние узы дружбы и партнерства". "В период деколонизации мы оказывали всемерную и бескорыстную помощь нашим африканским друзьям в борьбе за свободу и независимость, последовательно содействовали становлению молодых государств и укреплению их экономики и обороноспособности, систем образования и здравоохранения", - отметила Довгаленко.

О праздновании

Ежегодное празднование дня САДК состоялось по случаю 33-летия с подписания соглашения о формировании объединения в 1992 году. Это одно из крупнейших и наиболее влиятельных субрегиональных объединений Африки, включающее 16 государств.

Довгаленко охарактеризовала объединение как "авторитетную региональную организацию". "Это эффективный механизм политической и экономической интеграции, неуклонно повышающий свой вес в решении вопросов мира и экономического развития", - указала она.

Во дворе Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино гостей встречали традиционными африканскими песнями и танцами. Помимо приветственных импровизаций под открытым небом артисты из стран объединения показали посетителям несколько концертных номеров: от выразительного чтения стихов до хорового пения.

На площадке дипломаты САДК также организовали стенды с национальной кухней, которые были призваны продемонстрировать разнообразие гастрономии Африки. Например, представители ЮАР подготовили сытное рагу из бычьих хвостов, а их коллеги из Анголы побаловали присутствующих местным деликатесом - хрустящими гусеницами мопане. Несмотря на порой необычный вид, эти блюда являются важным и питательным источником белка для миллионов африканцев.

Украшением праздника стали многочисленные предметы искусства ручной работы: деревянные статуэтки, маски, костяные фигурки тонкой работы. С каждым национальным стендом внимательно ознакомилась делегация из приглашенных глав зарубежных диппредставительств и российских дипломатов.