На встрече в Анкоридже президент США осознал проблематику украинского кризиса, отметил проректор Дипломатической Академии МИД РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, а в отношении Владимира Зеленского понимает, что тот играет плохую роль в урегулировании украинского кризиса. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической Академии МИД РФ Олег Карпович.

"Дональд Трамп привык считаться с реальностью, он осознал проблематику украинского кризиса, погрузился в проблему, - сказал Карпович. - Во время встречи в Анкоридже наступила ясность в понимании президентом Трампом, что такое украинский кризис".

"Трамп в случае с Зеленским понимает, с кем он имеет дело, что Зеленский плохо играет свою роль, - отметил эксперт. - Напротив, Трамп знает, что президенту России можно доверять. На этом основании строится отношение Трампа".

По его словам, оказанный президенту России на Аляске прием показателен. "Это совершенно противоположна тому, как Зеленский был принят первый и второй раз", - обратил внимание проректор Дипакадемии.