Мирошник: у фон дер Ляйен "уши залиты воском" в вопросе украинских детей

Глава ЕК не хочет слышать, что из 339 переданных фамилий 50 детей никогда не находились на территории России, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не хочет слышать ничего нового по вопросу якобы похищенных украинских детей, у нее "уши залиты воском" в рамках этой темы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя заявления главы ЕК в Вашингтоне по соответствующему вопросу.

"У Урсулы фон дер Ляйен уши залиты воском. <…> Урсула фон дер Ляйен не хочет слышать о том, что из 339 фамилий, которые они передали, уже установлено, что 50 вообще никогда на территории России не находились. И Урсула фон дер Ляйен не собирается ничего нового слышать. Она не хочет слышать вопросы, которые мы задаем", - отметил дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.