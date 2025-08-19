Мирошник: у фон дер Ляйен "уши залиты воском" в вопросе украинских детей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не хочет слышать ничего нового по вопросу якобы похищенных украинских детей, у нее "уши залиты воском" в рамках этой темы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя заявления главы ЕК в Вашингтоне по соответствующему вопросу.
"У Урсулы фон дер Ляйен уши залиты воском. <…> Урсула фон дер Ляйен не хочет слышать о том, что из 339 фамилий, которые они передали, уже установлено, что 50 вообще никогда на территории России не находились. И Урсула фон дер Ляйен не собирается ничего нового слышать. Она не хочет слышать вопросы, которые мы задаем", - отметил дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".
18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.