У России принципиальная и неизменная позиция по этим вопросам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украине не стоит даже поднимать на переговорах вопросы о возможности своего вступления в НАТО или о статусе Крыма, потому что прения по ним закрывают дорогу к мирному соглашению. У Москвы принципиальная и неизменная позиция по этим вопросам, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

Так он прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа, признавшего невозможным как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО.

"Понятно, что Крым вообще не обсуждается. Говорить сейчас о Крыме - это заранее сказать: "Мы против мирного соглашения вообще". [Обсуждать] это просто нереально", - сказал Чепа.

Одновременно он напомнил, что желание Украины вступить в НАТО было одной из первых причин, спровоцировавших конфликт. Чепа отметил, что членство Киева в альянсе привело бы к появлению западных ракетных комплексов прямо у границ России - "с временем подлета до Москвы в несколько минут".

"Поэтому мы говорим о гарантиях безопасности. Мы говорили об этом в 2021 году и продолжаем говорить сейчас. Эти условия вообще не обсуждаются, они являются абсолютной необходимостью", - подчеркнул депутат.