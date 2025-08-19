Азаров допустил повышение уровня делегации РФ на переговорах с Киевом до Лаврова

Экс-премьер Украины назвал главу МИД России "самой подходящей кандидатурой" с точки зрения подготовки возможной встречи Путина с Владимиром Зеленским

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Уровень российской делегации на переговорах с Киевом могут повысить до министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Ушаков, заявив об этом, поднял планку достаточно серьезно. Если сравнивать этот шаг по отношению к Мединскому, Мединский - помощник президента, его статусное положение достаточно высокое, уже об этом говорили. Так что, наверное, это Лавров", - прокомментировал Азаров возможное повышение уровня российской делегации.

Он также назвал Лаврова "самой подходящей кандидатурой" с точки зрения подготовки возможной встречи Путина с Владимиром Зеленским, отметив высокое доверие к главе МИД РФ со стороны руководства.

При этом экс-премьер усомнился в том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пользуется высоким доверием со стороны Зеленского. "А вот с точки зрения Украины, я не знаю, как с Сибигой. Какой у него уровень с точки зрения взаимоотношений с тем же самым Зеленским, об этом трудно судить. Он, кстати, не был в Вашингтоне (в составе украинской делегации, побывавшей в США для встречи с Трампом 18 августа - прим. ТАСС). Были там другие люди, а вот именно Сибиги не было", - добавил Азаров.

В ночь с 18 на 19 августа президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили в том числе идею повысить уровень переговоров между РФ и Украиной. Сейчас российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.