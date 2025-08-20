В единый день голосования в 81 субъекте страны будет открыто почти 49 тыс. стационарных участков, отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Жители труднодоступных и отдаленных районов, а также пассажиры судов в плавании смогут проголосовать на выборах разного уровня досрочно. Как сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, такое голосование пройдет в 24 регионах начиная с 24 августа.

"Досрочное голосование на выборах в единый день голосования начнется 24 августа, не ранее чем за 20 дней до первого дня голосования, и пройдет в 24 регионах Российской Федерации. Это обычная практика - на участках в труднодоступных местностях и на судах, находящихся в плавании в день голосования", - подчеркнула Памфилова на заседании комиссии.

По словам главы ЦИК, в единый день голосования в 81 субъекте страны будет открыто почти 49 тыс. стационарных участков. В 38 субъектах на территориях около 6 тыс. населенных пунктов предусмотрено применение дополнительных возможностей для граждан, проживающих там, где отсутствуют помещения для голосования или затруднено транспортное сообщение.

Общее число участков с такими возможностями - 2 585, что составляет чуть более 5% от общего числа. На этих участках смогут проголосовать 470 034 избирателя. "Процентным соотношением это небольшой показатель - 1,37%, но на самом деле речь идет о конкретных гражданах, которым мы предоставляем возможность реализовать свои права. Измерить человеческую благодарность процентами невозможно", - отметила Памфилова.