МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Айман ас-Сафади подписали соглашение об отмене визовых требований для граждан двух стран, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.

До сих пор россияне могли оформлять визу для въезда в Иорданию сроком до месяца по прибытии в аэропорт, ее стоимость составляла 40 динаров (около $56). Как отметили в МИД РФ, подписание соглашения будет "способствовать дальнейшему увеличению гуманитарных и туристических обменов, расширению бизнес-связей с Иорданией".

Ранее совет министров Иордании принял решение одобрить соглашение с РФ о взаимной отмене визовых требований для туристов обеих стран "в рамках укрепления двустороннего сотрудничества". Проект соглашения был одобрен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в мае.