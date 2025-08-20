Мероприятие пройдет в октябре

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что король Иордании Абдалла II сможет принять участие в первом российско-арабском саммите, который пройдет в РФ в октябре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

"Мы отметили высокую динамику нашего политического диалога, рассчитываем, что Его Величество король Иордании сможет принять участие в предстоящем в октябре первом российско-арабском саммите", - отметил министр.

Глава российского дипведомства обратил внимание, что этот саммит создаст дополнительную возможность для очередного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

Российско-арабский саммит пройдет в Москве в октябре. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что новые власти Сирии получат от РФ приглашение на саммит.