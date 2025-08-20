Лавров: РФ выступает за возобновление переговоров между Палестиной и Израилем

Глава МИД России выразил озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия озабочена ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке, Москва выступает за скорейшее возобновление переговоров между сторонами палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

"Приоритетное внимание уделили положению на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего ситуации, которая сложилась и продолжает усугубляться на палестинских территориях, в секторе Газа, а в последнее время и на Западном берегу реки Иордан. Мы, как и наши иорданские друзья, серьезно озабочены тем, что там происходит. Там налицо настоящая гуманитарная катастрофа", - отметил Лавров.

"Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага. И следующими шагами должны стать, конечно же, меры по деэскалации обстановки. Выступаем за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами по решению текущих вопросов, объявлению перемирия, освобождению заложников и палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах", - подчеркнул глава российского дипведомства.