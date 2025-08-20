Лавров: решать вопросы коллективной безопасности без России не получится

Это "утопия и путь в никуда", отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вопросы коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь в никуда". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади.

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации - это утопия, это путь в никуда", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.