Евросоюз будет продвигать новые санкции против России, независимо от договоренностей, которым главы евродипломатии не верит, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о недоверии к договоренностям с Россией отражают "деградацию внешнеполитических методов" Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вот Кая Каллас, кстати, она считается главным дипломатом в Европейском союзе, высокий представитель по всяким разным внешним вопросам, - она сказала уже после вашингтонской встречи, что Евросоюз не будет доверять никаким договоренностям с РФ, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и Евросоюз будет продвигать новые санкции против России, независимо от договоренностей, которым она не верит", - отметил министр на пресс-конференции.

"Но это не дипломатия, это уже деградация внешнеполитических методов, которые, по сути дела, у Евросоюза сводятся исключительно к санкциям", - дал определение подобным высказываниям глава российской дипломатии.

По его словам, среди инструментов внешней политики в арсенале Брюсселя осталось еще "прямое воровство, как это произошло с золотовалютными резервами Российской Федерации". "Поэтому не вижу европейской дипломатии. Кстати, не вижу этой дипломатии и на многих других направлениях", - констатировал Лавров.