Лавров: Запад с речами о Палестине выжидает, пока "признавать будет нечего"

Российский министр напомнил заявления некоторых европейских лидеров о намерении объявить о признании Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Красивые заявления о намерениях признать Палестину в скором времени делаются на Западе из расчета, что "признавать будет нечего", когда они наконец решатся на это. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

Российский министр напомнил заявления некоторых европейских лидеров о намерении объявить о признании Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН, которая должна состоятся в последние недели сентября.

"Когда они делали эти заявления, до нее [Генеральной Ассамблеи] оставалось два месяца. У меня вопрос: если ваша дипломатия и ваша внешняя политика пришли к выводу о том, что нельзя больше терпеть происходящее <…> и нужно признать палестинское государство, <…> зачем ждать два месяца, почему не сделать это сразу, - отметил министр. - У меня такое подозрение, что все эти красивые заявления о том, что скоро, через пару месяцев признаем палестинское государство, делаются во многом, исходя из такой дипломатической надежды, что когда придется выполнять это обязательство признать Палестину, уже и признавать то будет нечего".