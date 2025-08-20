Глава МИД РФ добавил, что если палестинское государство не будет создано, то риски возобновления протестов в регионе никуда не денутся

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Необходимо добиваться срочного возобновления прямых переговоров между Израилем и Палестиной для решения палестинской проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, главой МИД Айманом ас-Сафади.

"Что нужно предпринять Иордании, России и другим странам, которые искренне хотят устойчиво урегулировать эту проблему, палестинскую проблему, в соответствии с решениями ООН - надо добиваться срочного возобновления прямых переговоров", - сказал он, уточнив, что принципиально важно вести речь о создании палестинского государства.

Лавров добавил, что если палестинское государство не будет создано, то риски возобновления протестов в регионе никуда не денутся. "В том числе протестов насильственных - вплоть до вооруженной борьбы - они никуда не исчезнут, надо признаться в этом честно", - заключил он.

Ранее ХАМАС передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. По сведениям источников египетского телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", движение согласилось в рамках 60-дневного прекращения огня отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на некоторое число палестинских заключенных. Предложение также включает отвод израильских военных в сторону границ сектора для обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в анклав. После введения режима прекращения огня ХАМАС и Израиль должны будут начать переговоры о постоянном перемирии и всеобъемлющем соглашении.