Россия в ответ на санкции Британии внесла в стоп-лист 21 человека

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия в ответ на санкции и конфронтационный курс Великобритании запретила въезд в страну 21 лицу, среди которых представители СМИ, неправительственных организаций (НПО) и экспертного сообщества. Список опубликован на сайте дипведомства РФ.

"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", - сообщили в МИД РФ.

В список включили подданных Великобритании, а также "сотрудничающих с деструктивными британскими медиа- и консалтинговыми структурами граждан третьих стран".