Не прекращаются атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в акваториях Черного и Азовского морей, подчеркнул помощник президента РФ

НОВОРОССИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Необходимо обеспечить безопасность объектов морской деятельности РФ в Азово-Черноморском регионе в условиях современных угроз. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Морская деятельность в Азово-Черноморском регионе в настоящее время осуществляется в непростых условиях. Не прекращаются атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в акваториях Черного и Азовского морей, совершаются террористические акты в отношении объектов инфраструктуры южных регионов", - рассказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.

"В связи с этим важнейшей задачей является обеспечение безопасности судоходства и портово-прибрежной инфраструктуры", - заявил он.

"Минобороны России проводится работа по развитию объектов инфраструктуры системы базирования Военно-морского флота, в том числе на новых территориях, вошедших в состав Российской Федерации", - сообщил помощник президента РФ.

Председатель Морской коллегии подчеркнул важность антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов инфраструктуры предприятий и необходимость их дооснащения инженерно-техническими средствами, в том числе необходимыми для защиты от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.