Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что регионы пока недостаточно активно пользуются правом направлять отзывы на законопроекты

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Региональные парламенты, где фракции "Единой России" имеют большинство, недостаточно активно используют право направлять отзывы на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, хотя от этого зависит качество регулирования в сферах, напрямую затрагивающих интересы граждан. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на видеоконференции с руководителями депутатских объединений партии.

"Федеральный законодатель определили для себя правило: согласовывать проекты федеральных законов по таким вопросам с регионами <...>. Это обеспечивает учет мнения регионов, дает возможность примерить предлагаемое регулирование, оценить его оптимальность, соответствие интересам граждан, обозначить риски и возможные проблемы. Поэтому принципиально важно этим правом согласования не просто пользоваться, а ответственно его реализовывать", - заявил Якушев, слова которого приводит пресс-служба единороссов.

По его словам, в совместном ведении находятся ключевые для граждан вопросы - образование, здравоохранение, социальная и жилищная сферы, экология. Несмотря на это, регионы пока недостаточно активно пользуются правом направлять отзывы на законопроекты.

"У "Единой России" самое большое представительство во всех законодательных органах, их, как правило, возглавляют представители партии. Это дает все возможности, чтобы системно выстроить работу по подготовке отзывов. Ни один законопроект совместного ведения не должен оставаться без внимания фракции", - подчеркнул секретарь генсовета, поручив настроить работу над законопроектами до начала осенней сессии.