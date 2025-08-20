Мишустин 21 августа выступит в Казани на форуме развития малых городов

Премьер-министр РФ также проведет встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 августа отправится в Казань, где выступит на пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать".

Мишустин также проведет встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщили в пресс-службе кабмина.

В мероприятиях поездки также примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.