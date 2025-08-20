Как отметили в МИД России, акцент на переговорах будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию независимых от недружественных стран транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества и международную повестку дня. В числе двусторонних тем будут рассматриваться аспекты заседания межправительственной комиссии.

Российская сторона видит важнейшими направлениями взаимодействия расширение политического диалога, увеличение плотности межведомственных контактов в сфере экономики, финансов, энергетики, производства военной техники, науки и культуры.

Главы МИД обменяются мнениями по графику предстоящих контактов. Как сообщил ранее на заседании межправкомиссии первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, проведение российско-индийского саммита планируется в 2025 году.

Деловая повестка

Как отметили в МИД РФ, основной акцент на переговорах будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию независимых от недружественных стран транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют во взаиморасчетах. Министры затронут вопросы наращивания кооперации в транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и научно-технической сферах.

США 6 августа объявили об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. При этом после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.

Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности.

По словам Мантурова, Россия продолжает поставлять Индии нефть, уголь и нефтепродукты, видит потенциал в экспорте сжиженного природного газа, а доля расчетов в нацвалютах превысила 90%.

Многосторонние форматы

Главы МИД сверят часы по актуальным международным вопросам.

"Отдельно затронут тему взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати", - информировали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Предполагается углубленный обмен мнениями по проблематике формирования справедливой архитектуры безопасности в АТР, ситуации вокруг Украины и в Афганистане, а также палестино-израильскому противостоянию".

Многополярный мир

Москва и Нью-Дели "являются сторонниками многополярности как неотъемлемого фактора обеспечения равновесия сформировавшегося за последние десятилетия миропорядка".

"Внимание России сосредоточено на выстраивании открытой для всех международной политико-экономической системы, продвижении позитивной повестки дня и поддержании конструктивного межгосударственного диалога", - подчеркнули в МИД РФ.