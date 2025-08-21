21 августа, 08:55,
обновлено 21 августа, 09:33

Володин: вернувшиеся релоканты не должны работать на госслужбе

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Антон Новодережкин/ ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ ТАСС
Частному бизнесу также следует осознанно подходить к вопросу найма таких сотрудников, указал председатель Госдумы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и решили вернуться, не следует предоставлять возможность работать на государственной службе или в государственных компаниях. Об этом он написал на своей странице в Max.

По его словам, человек, покинувший страну в такой момент, не может занимать должности в органах власти или в структурах с государственным участием. Он также отметил, что и частные компании должны взвешенно подходить к найму таких сотрудников, учитывая отношение общества и тех, кто, по его словам, жертвует жизнью ради защиты страны.

Володин подчеркнул, что при приеме на работу подобных кандидатов работодателям стоит помнить: даже если человек обладает высоким уровнем компетенции, его уход за границу в трудный для страны период может свидетельствовать о ненадежности.

Кроме того, председатель Госдумы обратил внимание на представителей шоу-бизнеса, которые также покинули Россию. Он предположил, что часть из них в будущем попытается вернуться, но рассчитывать на "теплый прием", по его словам, им не стоит. 

