Руководство Молдавии предпринимает отчаянные попытки ограничить деятельность набирающих популярность оппозиционных сил, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Применение тоталитарных практик перед выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов, режим президента страны Майи Санду превращает республику в гетто. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с давлением молдавских властей на оппозицию в преддверии парламентских выборов.

"Очевидно, что применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов. Режим Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта. Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной", - отметила Захарова.

Захарова также отметила продолжающуюся зачистку информационного пространства страны от неугодных медиаресурсов.

"Заблокировав ранее фактически все оппозиционные СМИ, включая интернет-сайты и телеканалы, власти взялись за соцсети. 13 августа Служба информации и безопасности и МВД Молдавии направили официальные запросы в адрес руководства платформы "Тик-Ток" с просьбой ограничить доступ к 433 каналам, которые якобы "участвуют в распространении дезинформации, влияющей на национальную безопасность и социальную стабильность". При этом они отчитались, что за последнее время уже удалось закрыть 59 аналогичных аккаунтов", - указала официальный представитель МИД РФ.

"С приближением парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября, в республике усиливается давление на оппозиционных политиков, активистов и простых граждан, придерживающихся политических взглядов, отличных от курса правящей партии "Действие и солидарность", - указала дипломат. - Официальный Кишинев предпринимает отчаянные попытки ограничить деятельность набирающих популярность оппозиционных сил. Для сохранения власти нынешний режим готов идти на любые антидемократические шаги, используя не только административный ресурс, но и карательно-репрессивный инструментарий". Как отметила Захарова, в молдавских СМИ регулярно обнародуются применяемые властями методы в отношении собственных конкурентов: это изъятие печатных агитационных материалов, открытые угрозы заведения уголовных дел на лидеров партий и даже исключение политических объединений из электорального процесса.

Фильтрация избирателей

Кроме того, дипломат обратила внимание на "антинародную линию на фильтрацию избирателей по принципу благонадежности". Так, 15 августа официальный Кишинев объявил о планах открытия в Приднестровье всего 10 избирательных участков. "Для сравнения: на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков. То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдавии, так же, как и находящиеся в России, оказались для молдавских властей избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь", - пояснила принятое решение Захарова.

"В наш адрес поступают многочисленные жалобы жителей Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой создаются максимально благоприятные условия голосования, - отметила официальный представитель дипведомства РФ. - Рассчитываем, что стартовавшая на прошлой неделе наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ даст объективную оценку такому селективному подходу Кишинева к своим гражданам".

Захарова констатировала, что наплевательское отношение властей к интересам значительной части молдавского общества провоцирует рост протестной активности, которая жестоко подавляется. "Особый общественный резонанс вызвал разгон полицией 16 августа в Кишиневе мирного протеста против политических репрессий властей, в том числе против приговора, вынесенного законно избранной главе Гагаузии Евгении Гуцул. По информации СМИ, силовики действовали "с беспредельной жестокостью", массово применяли силу, демонтировали установленные участниками акции палатки. Было задержано около 70 человек, составлено 148 протоколов. В самой Молдавии эти меры назвали "нарушением демократических принципов" и "давлением на гражданское общество", - напомнила дипломат.