Мишустин прибыл на площадку форума развития малых городов в Казани

После этого Мишустин выступит на пленарной сессии

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в выставочный центр "Казань Экспо", где проходит X Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений". Тема форума в этом году - "Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!".

Глава кабмина осмотрит выставку, где, в частности, на уличной экспозиции представлены модели коммунальной техники. На площадке в здании "Казань Экспо" организована основная выставка, представляющая ключевые достижения и наиболее эффективные инструменты и практики в формировании и развитии городской среды.

В рамках выставки главе правительства покажут, в частности, стенды ДОМ.РФ и Минстроя, стенд "Молодежь и городская среда", стенд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стенд Республики Татарстан, а также стенды ООО "Центр технических разработок" и ПАО "КАМАЗ".

После этого Мишустин выступит на пленарной сессии форума.